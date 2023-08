Vende al litro un prodotto fresco tutti i giorni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vende al litro un prodotto fresco tutti i giorni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : LATTAIO

Significato/Curiosita : Vende al litro un prodotto fresco tutti i giorni

Miliardi di marchi. 1 litro di latte intero: 360 miliardi di marchi. 1/2 kg di burro: 2.800 miliardi di marchi. 1/2 kg di carne suina fresca 3.600 miliardi di... La lattaia è un dipinto a olio su tela (45,4x40,6 cm) di jan vermeer, databile al 1658-1660 circa e conservato nel rijksmuseum di amsterdam. l'opera è... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

