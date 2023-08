Valuta ma anche uniforme - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Valuta ma anche uniforme. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DIVISA

Significato/Curiosita : Valuta ma anche uniforme

Ritirata dalla circolazione. la valuta ritirata dalla circolazione ha ancora valore legale e può essere riscossa nelle banche, ma ai commercianti è richiesto... Disambiguazione – "divisa" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi divisa (disambigua). le uniformi (dette anche divise) sono una tipologia... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

