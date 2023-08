Una Gabriella che è stata attrice e annunciatrice - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una Gabriella che è stata attrice e annunciatrice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FARINON

Significato/Curiosita : Una gabriella che e stata attrice e annunciatrice

gabriella farinon (oderzo, 17 agosto 1941) è un'attrice, annunciatrice e presentatrice televisiva italiana, attiva come signorina buonasera della rai dal... Gabriella farinon (oderzo, 17 agosto 1941) è un'attrice, annunciatrice e presentatrice televisiva italiana, attiva come signorina buonasera della rai... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Una Gabriella che è stata attrice e annunciatrice : gabriella; stata; attrice; annunciatrice; Come una Milly e una gabriella della televisione; Nota canzone in spagnolo di gabriella Ferri spa; gabriella ... in famiglia; È stata governata da Sarah Palin dal 2006 al 2009; La Elia che è stata valletta de La corrida; È stata Prima Ministra in Israele; Quella dei sessi è stata legiferata nel 1996; Ne è stata ministra Rosy Bindi dal 1998 al 2000; La Rappoport attrice nel film La sconosciuta; Longoria attrice ; Thurman attrice ; Un affascinante attrice ex- top model; La Jennifer attrice protagonista nella serie Alias; L Alessandra nota annunciatrice TV della Rai; La Cori che fu un annunciatrice e modella; La teme l annunciatrice ;

Cerca altre Definizioni