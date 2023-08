Una finestra divisa da due pilastrini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una finestra divisa da due pilastrini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TRIFORA

Significato/Curiosita : Una finestra divisa da due pilastrini

Bifora è un tipo di finestra. è divisa verticalmente in due aperture, divise da una colonnina o da un pilastrino su cui poggiano due archi, a tutto sesto... Con aperture ampie. trifora del chiostro dell'abbazia di santa maria di rivalta a tortona trifora della cattedrale di costanza trifora della cappella di... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

