Una delle più famose poesie di Ugo Foscolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una delle più famose poesie di Ugo Foscolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : A ZACINTO

Significato/Curiosita : Una delle piu famose poesie di ugo foscolo

poesie, firenze, barbera, 1871 (seconda edizione, ivi, 1875; terza edizione, ivi, 1878). primavere elleniche, firenze, barbera, 1872. nuove poesie, imola... a zacinto - originariamente conosciuto come né più mai toccherò le sacre sponde, dal primo verso - è uno dei più celebri sonetti di ugo foscolo, scritto... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

