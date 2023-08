Tombe sepolcri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tombe sepolcri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SEPOLTURE

Significato/Curiosita : Tombe sepolcri

"dei sepolcri" è costituito da 295 endecasillabi sciolti. il testo è suddivisibile a livello tematico in quattro parti: versi 1-90: utilità delle tombe e... Tre sepolture sito ufficiale, su sonyclassics.com. (en) le tre sepolture, su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica, inc. le tre sepolture, su... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

