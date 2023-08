Team NBA di Cleveland in cui debuttò LeBron James - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Team NBA di Cleveland in cui debuttò LeBron James. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CAVALIERS

Significato/Curiosita : Team nba di cleveland in cui debutto lebron james

james edward harden jr. (los angeles, 26 agosto 1989) è un cestista statunitense, professionista nei philadelphia 76ers nella nba. a livello collegiale... I cleveland cavaliers sono una delle trenta squadre di pallacanestro che militano nel massimo campionato professionistico statunitense, la national basketball... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

