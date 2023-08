Suolo composto di terra battuta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Suolo composto di terra battuta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : STERRATO

Significato/Curiosita : Suolo composto di terra battuta

Se stai cercando la superficie utilizzata per eventi sportivi, vedi terra battuta. questa voce o sezione sull'argomento geologia non cita le fonti necessarie... Disambiguazione – se stai cercando il torrente della valle del samoggia, vedi ghiaia di serravalle. questa voce o sezione sull'argomento geologia non cita... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Suolo composto di terra battuta : suolo; composto; terra; battuta; Occupazione suolo Pubblico; Radere al suolo una costruzione; Livellati al suolo ; suolo argilloso e scosceso eroso dalle intemperie; Si innalzano dal suolo di alcune caverne naturali; Il composto chimico di certe battute; Noto amaro composto da molti ingredienti; Un composto organico come la glicerina; composto chimico organico; Un composto per sigillare; Piccolo pezzo di terra in mezzo all acqua; Nido sotterra neo di piccoli insetti imenotteri; Rendere stagni i terra zzi; Un rilassante sedile per il terra zzo; Un limitato campo di atterra ggio; Non di rado viene battuta ; La tecnica del tennista che va a rete subito dopo la battuta ; Pesante come può esserlo una battuta ; Prigione abbattuta dalla Rivoluzione Francese; battuta dai raggi del giorno;

