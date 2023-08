Strumento per la saldatura a fiamma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Strumento per la saldatura a fiamma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CANNELLO

Significato/Curiosita : Strumento per la saldatura a fiamma

Lama calda saldatura a ultrasuoni saldatura a vibrazione saldatura ad arco sommerso saldatura ossiacetilenica saldatura per rifusione saldatura mig/mag saldatura... Magia nera "demoniaca" evocando il demone adgoad all'interno del corpo di cannello. nell'episodio il trattato di pace, a causa del siero di gommocalvo, viene... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Strumento per la saldatura a fiamma : strumento; saldatura; fiamma; Tipico strumento ostetrico caduto in disuso; strumento per la cattura di pesci o farfalle; strumento medico per indagare l orecchio; strumento musicale con le canne; strumento diagnostico usato nelle mucose; L inizio della saldatura ; La fiamma usata per la saldatura ; Un infiamma zione nella zona dello stomaco; Quello delle Asteraceae è antinfiamma torio; Infiamma zione di una sacca sierosa articolare; Infiamma zione che riduce la capacità filtrante dei reni; Farmaci antinfiamma tori;

Cerca altre Definizioni