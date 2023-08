Sta alla base di una bruschetta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sta alla base di una bruschetta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CROSTINO

Stai cercando il regista, vedi ninni bruschetta. la bruschetta è un piatto rustico, originatosi dalla necessità di conservare il pane da parte dei contadini... Acciughe, e, in altri casi, fegatini di pollo. l'equivalente più grande del crostino viene definito crostone. ^ (en) dario castagno, robert rodi, too much tuscan...