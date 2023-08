Rimettere in condizione di funzionare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rimettere in condizione di funzionare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RIATTARE

Significato/Curiosita : Rimettere in condizione di funzionare

Rimase solo ferito riuscendo così, secondo la versione più accreditata, a rimettere in moto l'auto e ad attraversare trasversalmente la strada finendo nel fosso... Iii di sicilia, pietro ii di sicilia. nel 1325 pietro ii di sicilia fece riattare i fossati e costruire due forti a supporto del castello. con gli aragonesi... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Rimettere in condizione di funzionare : rimettere; condizione; funzionare; Se è mal fatta ci si può rimettere la pelle; rimettere in libertà; rimettere a nuovo la tela; rimettere a nuovo il quadro; rimettere a nuovo un libro; condizione di deriva e degrado; condizione di riempimento o sazietà; Passaggio che mette in condizione di segnare il gol; condizione spesso associata alla sordità; La condizione del sub che s immerge senza bombole; Non funzionare perfettamente perdere in efficienza; Predisporre un apparecchiatura a funzionare secondo determinati standard; Fa funzionare l orologio; Fa funzionare il cellulare; Regolate per funzionare a dovere;

