Il regista di Lawrence d Arabia e Breve incontro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il regista di Lawrence d Arabia e Breve incontro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DAVID LEAN

Significato/Curiosita : Il regista di lawrence d arabia e breve incontro

Suggerimenti del progetto di riferimento. lawrence d'arabia (lawrence of arabia) è un film colossal del 1962 diretto da david lean, vincitore di sette premi oscar... Stai cercando l'ostacolista e velocista australiano, vedi david lean (atleta). david lean (croydon, 25 marzo 1908 – limehouse, 16 aprile 1991) è stato... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

