Presidi di deambulazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Presidi di deambulazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : STAMPELLE

Significato/Curiosita : Presidi di deambulazione

I presidi medico-chirurgici e come insetticida. appartiene alla famiglia dei piretroidi ed agisce come neurotossina. il sito primario d'azione di tutte... Ci sono diversi tipi di stampelle: avambraccio: stampelle con un bracciale alto per deambulare, conosciute anche come stampelle lofstrand. sono stati il...