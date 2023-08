Possono essere retributive o contributive - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Possono essere retributive o contributive. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PENSIONI

Significato/Curiosita : Possono essere retributive o contributive

vi sarebbero stati "117 ex-deputati e senatori con lunghe carriere contributive per i quali il ricalcolo potrebbe comportare un incremento del vitalizio"... Pubblico pensione di vecchiaia pensione di anzianità pensione di reversibilità previdenza sociale riforma delle pensioni fornero riforma delle pensioni fondo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

