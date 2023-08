Le posate coi rebbi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le posate coi rebbi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : FORCHETTE

Il 3 dicembre 2013). tipo a quattro rebbi ^ http://www.alberghiera.it/page.aspidc=435#le-forchette tipo a tre rebbi coltello da pesce altri progetti wikimedia... Anche forchette di legno. per la ristorazione veloce o per occasioni particolari, dove sarebbe complicato se fossero di metallo, ci sono forchette in plastica... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Le posate coi rebbi : posate; rebbi; Le posate cinesi; Una lega per posate ; Tranquille posate ; Le posate che si affilano; Metallo per cornici posate e vassoi; Serve a stoccare i prodotti della trebbi atura; Gli spiazzi per la trebbi atura; Spiazzo della fattoria sul quale si trebbi ava; Lo si riempie dopo la trebbi atura; La posata coi rebbi ;

