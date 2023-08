Il più piccolo tra i fratelli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il più piccolo tra i fratelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MINORE

Significato/Curiosita : Il piu piccolo tra i fratelli

Storia dei fratelli karamazov doveva essere la prima parte di una complessa e vasta biografia di aleksej (alëša), uno dei fratelli (il più caro all'autore):... Titolo. il termine minore è usato solitamente come aggettivo, sinonimo di "più piccolo". in alcuni casi è però anche un sostantivo: minore – strumento matematico... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

