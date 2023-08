In parti come può essere un romanzo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In parti come può essere un romanzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : APUNTATE

Significato/Curiosita : In parti come puo essere un romanzo

1984 (titolo orig. nineteen eighty-four, anche pubblicato come 1984) è un romanzo distopico di fantapolitica, oltreché racconto morale, dello scrittore... apuntate a kansas è un ep del gruppo musicale statunitense kansas, pubblicato nel 1978 dalla kirshner records, con l'intento di guadagnare una fetta di... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

