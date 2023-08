Otre di pelle utilizzato in Africa come borraccia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Otre di pelle utilizzato in Africa come borraccia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GHIRBA

Significato/Curiosita : Otre di pelle utilizzato in africa come borraccia

La ghirba o salvare la ghirba nel senso di salvare la pelle o lasciarci la ghirba nel senso di perdere la vita. nelle attività di campeggio la ghirba, oggi... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

