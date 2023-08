Ortaggio simile alla rapa noto anche come navone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ortaggio simile alla rapa noto anche come navone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RUTABAGA

Significato/Curiosita : Ortaggio simile alla rapa noto anche come navone

Producendo così la "cincionela co' la rava". rutabaga sezionata haggis con rutabaga e patate ^ rutabaga, in treccani.it – vocabolario treccani on line... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

