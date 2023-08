Non la indossa un militare in borghese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non la indossa un militare in borghese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : UNIFORME

Significato/Curiosita : Non la indossa un militare in borghese

Titolo. borghese – militare o soggetto usualmente in divisa che tuttavia non indossa l'uniforme borghese – appartenente alla borghesia galleria borghese, museo... Di o su uniforme wikizionario contiene il lemma di dizionario «uniforme» wikimedia commons contiene immagini o altri file su uniforme uniforme, su treccani... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Non la indossa un militare in borghese : indossa; militare; borghese; Le indossa no gli uomini che vestono formale; Quelli indossa ti dai domenicani sono bianchi; Lo indossa la ragazza dipinta da Jan Vermeer; Un prezioso da indossa re; Genericamente indumenti da indossa re ai piedi; In ambito militare un incarico ben definito; Relativo alla tecnica militare dell assedio; Un solido riparo architettonico militare difensivo; Una tuta militare ; Il primo grado militare ; Il borghese chef iniz; Stesa come la Paolina borghese del Canova; Lo è un matrimonio tra un re e una donna borghese ; Dramma borghese di Gotthold Ephraim Lessing; Sono d Italia in uno show con Alessandro borghese ;

