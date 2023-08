Non fa bene a chi soffre di reumatismi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non fa bene a chi soffre di reumatismi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : UMIDITA

Significato/Curiosita : Non fa bene a chi soffre di reumatismi

Lungo soggiorno a milano, sostenendo di essere affetto da una grave forma di reumatismi che gli impediva il viaggio. le lettere cifrate a sua moglie anna... Dettaglio: umidità assoluta, umidità specifica e umidità relativa. esistono diversi parametri che rappresentano l'umidità di un sistema: umidità assoluta:... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Non fa bene a chi soffre di reumatismi : bene; soffre; reumatismi; Sono 10 per chi vede molto bene ; Offerte in denaro per bene ficenza; È bene non scherzarci; Seduto bene a tavola; bene ficio ecclesiastico senza funzioni lat; Non ne soffre l equilibrista; Ne soffre chi delira; Chi ne soffre teme l altitudine; Ne soffre chi non sa resistere al gioco d azzardo; Si soffre ridendo; Giovano a chi soffre di reumatismi ; Un malato di reumatismi ; Si applicano contro i reumatismi ; Giovano per i reumatismi ;

Cerca altre Definizioni