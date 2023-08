Mettere a bollire un ingrediente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mettere a bollire un ingrediente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : LESSARE

Significato/Curiosita : Mettere a bollire un ingrediente

Guarnitura. gli ingredienti base della salsa sono sakè (o mirin), salsa di soia scura e zucchero, che vanno cucinati in padella e fatti bollire a fuoco medio... Conservato in frigorifero (o congelato) fino all'uso. in ogni caso per lessare in court bouillon si partirà sempre dal liquido freddo. nel caso il pesce... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Mettere a bollire un ingrediente : mettere; bollire; ingrediente; Strumenti per emettere aria; Ritrasmettere un programma in televisione; Si fanno per mettere paura; Scommettere su un numero; Fascia di cuoio da mettere al collo degli equini; I russi vi fanno bollire l acqua per il tè; Si usa per far bollire un po d acqua; Rimedio casalingo ottenuto facendo bollire erbe; Il ribollire dell uva nel tino; Ribollire o agitarsi; Un importante ingrediente della bagna cauda; Un ingrediente della caprese; ingrediente da insetticidi; ingrediente da birra; Un ingrediente della salsa rosa;

Cerca altre Definizioni