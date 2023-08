Mens sana in sano lat - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mens sana in sano lat. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CORPORE

Significato/Curiosita : Mens sana in sano lat

La polisportiva di siena, vedi mens sana in corpore sano 1871. (la) «orandum est ut sit mens sana in corpore sano» (it) «bisogna pregare affinché ci sia... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

