A margine nell antica Roma lat - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: A margine nell antica Roma lat. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : A LATERE

Significato/Curiosita : A margine nell antica roma lat

Posteriore, un margine destro concavo o piccola curvatura e un margine sinistro convesso o grande curvatura. la piccola curvatura forma il margine postero-superiore... a latere è una locuzione latina che significa letteralmente "da un lato", "collateralmente", "accanto". in generale, ha il significato di associato a... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

