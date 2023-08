L insieme delle attività aeronautiche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L insieme delle attività aeronautiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : AVIAZIONE

Significato/Curiosita : L insieme delle attivita aeronautiche

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi aeronautica (disambigua). l'aeronautica è l'insieme delle conoscenze scientifiche, e tecnologiche, inerenti... Estensione può includere anche gli aerostati. suddivisa in aviazione militare e aviazione civile, ha avuto degli sviluppi notevoli nel corso degli anni... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : L insieme delle attività aeronautiche : insieme; delle; attività; aeronautiche; Un insieme di gioielli; Il dittongo nell insieme ; L insieme delle apparecchiature d un computer; Un insieme di mensole; insieme delle funzioni che un agente svolge presso uno Stato nel tempo in cui è accreditato; Un fiore profumato delle iridacee come la refracta; Impedisce il moto retrogrado delle ruote dentate; Un tifoso delle auto di Maranello; L anno delle Olimpiadi di Sydney; Impegna le modelle ; attività illecita che si dice non paghi; attività sciistica estrema; Astinenza e rinuncia all attività sessuale; Raccolgono attività e passività di un impresa; La grande attività di chi non si ferma mai; Lega leggera per costruzioni aeronautiche ;

Cerca altre Definizioni