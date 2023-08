Si indossano sul podio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si indossano sul podio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MEDAGLIE

Significato/Curiosita : Si indossano sul podio

Perez durante l'ultimo giro), concluderà la propria corsa sul gradino più basso del podio. a austin, stati uniti, sainz jr. conquista la pole position... Decorazioni militari, compresi medaglie e ordini, vengono generalmente conferiti nel corso di una cerimonia formale. le medaglie vengono normalmente indossate... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

