Gli studi delle scuole rabbiniche sulla Bibbia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli studi delle scuole rabbiniche sulla Bibbia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MASORA

Significato/Curiosita : Gli studi delle scuole rabbiniche sulla bibbia

Gamaliele. dalle sue lettere traspaiono i metodi argomentativi tipici delle scuole rabbiniche del tempo, testimoniati poi nei talmud, come, ad esempio, la gezerah... Separato. la masora marginalis a sua volta si divide in masora parva, cioè scritta sui margini laterali (e quindi più piccoli) del foglio, e la masora magna... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

