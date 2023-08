In gergo le occupano i politici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In gergo le occupano i politici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : POLTRONE

Significato/Curiosita : In gergo le occupano i politici

Rotazione semestrale ^ europa - l'ue in sintesi - gergo europeo, su europa.eu. url consultato il 10-5-2010. ^ i simboli dell'ue, su europa.eu. url consultato... Stai cercando il programma televisivo, vedi una poltrona per due (programma televisivo). una poltrona per due (trading places) è un film del 1983 di john... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : In gergo le occupano i politici : gergo; occupano; politici; In gergo scoprire una tresca un intrigo; In gergo emiliano un ragazzo molto giovane; Lettore nel gergo multimediale; Il gergo dello slum; Accordo illecito in gergo sportivo; Si occupano della sicurezza del Pontefice; Si occupano di denaro; Si occupano di bucati; Li occupano i deputati; occupano meno posto delle auto; La sigla dell lstituto Europeo di Studi politici Economici e Sociali; Conducono i dibattiti politici in TV; Sistemi politici ; Obbliga i deputati a rispettare le indicazioni dei propri leader politici ; Manifesti politici ... alla cinese;

Cerca altre Definizioni