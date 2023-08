Estrazione dei semi dal frutto delle Leguminose - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Estrazione dei semi dal frutto delle Leguminose. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : SGRANAMENTO

Significato/Curiosita : Estrazione dei semi dal frutto delle leguminose

Ottenuti dall'impiego di semi non decorticati, come ad esempio il panello di girasole. l'utilizzo dei panelli e delle farine di estrazione come concentrati ad... E perciò un solo pixel viene rappresentato da più pixel causando uno sgranamento e una perdita di qualità dell'immagine. ovviamente la qualità dell'upscaling...