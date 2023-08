Estinzione o remissione delle pene - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Estinzione o remissione delle pene. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : INDULTO

Significato/Curiosita : Estinzione o remissione delle pene

Condanna e le pene accessorie. nel concorso di più reati, l'amnistia si applica ai singoli reati per i quali è concessa. l'estinzione del reato per effetto... Un provvedimento di indulto per i reati commessi fino al 2 maggio dello stesso anno. in particolare è stato concesso un indulto non superiore ai tre... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

