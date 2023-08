Le descrivono i proiettili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le descrivono i proiettili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : TRAIETTORIE

Significato/Curiosita : Le descrivono i proiettili

Di armi e armature un tempo conservate al castello del catajo. i documenti che descrivono la collezione citano la presenza del primo esemplare dell'obice... La traiettoria è il luogo geometrico delle posizioni assunte dal centro di massa di un corpo in moto. in meccanica classica è in generale una curva continua...