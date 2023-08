Dappertutto in giro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dappertutto in giro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ATTORNO

Significato/Curiosita : Dappertutto in giro

Del marchio attraverso le caffetterie che si trovano ormai un po' dappertutto in giro per il mondo. nel 2016 è stato inaugurato il locale numero cento... La luna orbita attorno alla terra in senso antiorario, la terra orbita attorno al sole in senso antiorario, ed entrambe ruotano attorno al proprio asse... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

