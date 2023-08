La costellazione australe con la stella Achernàr - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La costellazione australe con la stella Achernàr. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ERIDANO

Significato/Curiosita : La costellazione australe con la stella achernar

Meridionale. la costellazione della croce del sud è una delle più brillanti e caratteristiche del cielo australe: la disposizione delle sue stelle ricorda perfettamente... eridano (in latino eridanus, in greco da eridanós) è il nome dato a una costellazione dell'emisfero celeste australe, costituita da una sinuosa... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : La costellazione australe con la stella Achernàr : costellazione; australe; stella; achernàr; Piccola costellazione tra l Idra e il Corvo; costellazione australe a sud di Toro e Gemelli; Una costellazione australe che fa la ruota; Una luminosissima stella della costellazione del Cane Maggiore; Una stella della costellazione di Centaurus; Costellazione australe a sud di Toro e Gemelli; Una costellazione australe che fa la ruota; Una costellazione australe ; La piccola costellazione australe con tre lati; Costellazione australe utile a orientarsi; Porta la stella al petto nei film western; Piccola costella zione tra l Idra e il Corvo; Costella zione australe a sud di Toro e Gemelli; Una costella zione australe che fa la ruota; stella della musica pop;

Cerca altre Definizioni