Così era il tango di Bertolucci - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : ULTIMO

Significato/Curiosita : Cosi era il tango di bertolucci

ultimo tango a parigi è un film del 1972 scritto e diretto da bernardo bertolucci e interpretato da marlon...

Altre risposte alla domanda : Così era il tango di Bertolucci : così; tango; bertolucci; così è anche detta una catena di DNA; così canta Nek: Laura non e è è via; così è anche detta l acquavite in Sardegna; così è detta una gonna che allarga e poi restringe; così sono detti particolari armamenti; Il rettango lo isoscele che è metà di un quadrato; Un lato del triangolo rettango lo; È rettango lare anche quello circolare; Lastra rettango lare tipica dell architettura dorica; Ne ha due il triangolo rettango lo; Film di bertolucci del 1976 con Robert De Niro; La vita di un film di Giuseppe bertolucci del 1987; L attrice protagonista di Io e te di bertolucci ; Concittadini di Bernardo bertolucci ; Il bertolucci regista de L ultimo imperatore;

