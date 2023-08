Così era detto un cattolico da un protestante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così era detto un cattolico da un protestante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PAPISTA

Significato/Curiosita : Cosi era detto un cattolico da un protestante

"chiesa cattolica", "cattolicesimo" o "cattolico", vedi cattolicità, chiesa cattolica (disambigua) o cattolicesimo (disambigua). la chiesa cattolica (dal... Il complotto papista (popish plot in inglese) fu una cospirazione fittizia suggerita da titus oates, che dal 1678 al 1681 produsse nei regni di inghilterra...

