Con la liberazione in CL - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Con la liberazione in CL. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : COMUNIONE

Significato/Curiosita : Con la liberazione in cl

Esempio tra i canti di cl, o tra le pubblicazioni della jaca book, o lo stesso termine «liberazione» del nome «comunione e liberazione», in antitesi agli slogan... Su comunione e liberazione wikimedia commons contiene immagini o altri file su comunione e liberazione sito ufficiale, su it.clonline.org. comunione e... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Con la liberazione in CL : liberazione; liberazione ma anche emissione; La liberazione d un veicolo che viene trainato; Organizzazione per la liberazione della Palestina; Salvezza, liberazione ; Comunione e liberazione ;

Cerca altre Definizioni