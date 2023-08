La città tedesca con il castello Solitude - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città tedesca con il castello Solitude. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : STOCCARDA

Significato/Curiosita : La citta tedesca con il castello solitude

il castello solitude, in tedesco schloss solitude, è una residenza suburbana dei duchi del württemberg eretta in stile rococò appena fuori dalla città... Cuore della regione metropolitana di stoccarda, una delle più grandi in europa (5,3 milioni di abitanti). stoccarda, con la sua area metropolitana che giunge... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

