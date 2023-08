La biancheria con slip e boxer - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La biancheria con slip e boxer. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : INTIMA

Significato/Curiosita : La biancheria con slip e boxer

Lo slip (dall'inglese to slip, scivolare, ma in inglese per esso viene usata la parola briefs) è un indumento di biancheria intima maschile e femminile... Le linee guida sull'uso delle fonti. con le espressioni biancheria intima, intimo e lingerie (termine francese – pronuncia [l~'i] – che deriva da... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : La biancheria con slip e boxer : biancheria; slip; boxer; Ricamo per biancheria ; Finissima tela per biancheria femminile; Mobile per biancheria ; Seccano la biancheria ; Tessuto per biancheria ; Anti-slip Regulation; Lo slip femminile da spiaggia; La praticano atleti in slip ; Uno slip femminile da spiaggia; Gli... slip dei lottatori di sumo; In Cina ci fu quella dei boxer ; Così è il pelo del boxer ;

Cerca altre Definizioni