Azienda torinese di attrezzature da montagna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Azienda torinese di attrezzature da montagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FERRINO

Significato/Curiosita : Azienda torinese di attrezzature da montagna

Ferrino s.p.a. è un'azienda italiana di attrezzature ed abbigliamento per la montagna, fondata a torino nel 1870. in via nizza a torino, cesare ferrino... Materiale. negli anni le tende ferrino diventarono sempre maggiormente note, in italia e all'estero. nel 1910 la ferrino iniziò a produrre in serie la... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

