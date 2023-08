Se arrostite sono dette caldarroste - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se arrostite sono dette caldarroste. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CASTAGNE

Significato/Curiosita : Se arrostite sono dette caldarroste

(per 5 persone): 50/60 castagne arrostite, brodo di carne, 2 tuorli d'uovo, prezzemolo. sbucciare le castagne arrostite e cuocerle a fondo in brodo di... Atalanta, timothy castagne: "per me è un grande giorno", 2 gennaio 2018. url consultato il 17 settembre 2020. giovani promesse, castagne top del 31º turno:...