Un antica macchina da pesca diffusa nell Adriatico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un antica macchina da pesca diffusa nell Adriatico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TRABOCCO

Significato/Curiosita : Un antica macchina da pesca diffusa nell adriatico

Abruzzesi e molisane detto anche trabocco, travocco o bilancia, è un'antica macchina da pesca tipica delle coste abruzzesi, garganiche e molisane, tutelata... Una villa presso san vito chietino, rimanendo colpito dai trabocchi, in particolare dal trabocco turchino, che descrisse nel romanzo il trionfo della morte... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

