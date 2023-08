Un altro nome del carrello elevatore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un altro nome del carrello elevatore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MULETTO

Significato/Curiosita : Un altro nome del carrello elevatore

Di carrelli elevatori: carrello elevatore controbilanciato elettrico o termico (frontale); carrello retrattile; carrello commissionatore; carrello trilaterale;... Vedi anche le voci che iniziano con o contengono il titolo. il termine muletto assume significati diversi a seconda del campo d'applicazione: nell'industria... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

