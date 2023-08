Agganciata al fondale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Agganciata al fondale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ANCORATA

Significato/Curiosita : Agganciata al fondale

Avvenuto nel 1985, naufragò nel 1994 per un incendio al largo della costa somala, adagiandosi su un fondale di 5.000 metri alle coordinate 7°14,1' nord 51°19... Ghiaccio ancorato (in inglese anchor ice) è definito dall'organizzazione meteorologica mondiale come: «…ghiaccio sommerso attaccato od ancorato al fondo...