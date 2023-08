Una nota piazza monumentale barocca di Roma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una nota piazza monumentale barocca di Roma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NAVONA

Significato/Curiosita : Una nota piazza monumentale barocca di roma

piazze "piazza di spagna" nel paese iberico, vedi plaza de españa. disambiguazione – se stai cercando la serie televisiva di canale 5, vedi piazza di... Verona, vedi piazzetta navona. coordinate: 41°53'56.34n 12°28'23.32e / 41.898982°n 12.473144°e41.898982; 12.473144 piazza navona è una delle più celebri... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 agosto 2023

