Così è detta una gonna che allarga e poi restringe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così è detta una gonna che allarga e poi restringe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SBUFFANTE

Significato/Curiosita : Cosi e detta una gonna che allarga e poi restringe

Riconoscere. in cielo orione è raffigurato che affronta la carica del toro sbuffante della costellazione confinante, nonostante il mito di orione non faccia... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Così è detta una gonna che allarga e poi restringe : così; detta; gonna; allarga; restringe; così è anche detta l acquavite in Sardegna; così sono detti particolari armamenti; Cosi sono gli arti paralizzati; Cosi viene soprannominata la squadra dell Atalanta; Sì proprio così ; Così è anche detta l acquavite in Sardegna; La pianta detta anche branca ursina; Così è detta una difesa indefessa e indomita; Così è detta anche la nutria; Così è anche detta una rete radiotelevisiva; La gonna con lo spillone; Completo femminile con giacca e gonna o pantaloni; Nella gonna alla rah rah; Un tipo di gonna ; La gonna con uno spillone; allarga rsi detto con un sinonimo; Tendenza ad allarga re i propri confini; Lo allarga il conforto; Si allarga per stringere; Quando e alta si allarga ; Così è la colonna che si restringe verso l alto; Si dilata e si restringe a seconda della luce;

Cerca altre Definizioni