Così è anche detta l acquavite in Sardegna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così è anche detta l acquavite in Sardegna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : FIL E FERRU

Significato/Curiosita : Cosi e anche detta l acquavite in sardegna

Metà. lo stesso argomento in dettaglio: geologia della sardegna e vulcani della sardegna. la storia geologica della sardegna risulta essere nettamente... Il filu de ferru o filu ferru (nome esteso in sardo: filu de ferru) chiamata in italiano "acquavite di sardegna" è un'acquavite sarda il cui nome, tradotto... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 agosto 2023

