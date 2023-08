In chirurgia è locale o generale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In chirurgia è locale o generale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ANESTESIA

Significato/Curiosita : In chirurgia e locale o generale

Suddividere la chirurgia generale in numerose branche specialistiche: alcune dedicate alla medesima patologia generale (ad esempio, la chirurgia oncologica)... Nervoso (anestesia tronculare o plessica), oppure a livello midollare (anestesia subaracnoidea) o perimidollare (anestesia epidurale). con l'anestesia loco-regionale... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 agosto 2023

