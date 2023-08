Una terapia per i traumi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una terapia per i traumi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TECAR

Significato/Curiosita : Una terapia per i traumi

Catastrofico" dei traumi infantili, che consisteva nel ricostruire il proprio passato così da ricordare il proprio trauma e risolverlo. la terapia primaria divenne... Nei giorni successivi è possibile svolgere trattamenti complementari come tecar, ipertermia, laser ad alta potenza. in fase acuta il soggetto deve assolutamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

