Una sigla per i buoni vini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una sigla per i buoni vini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : IGT

Significato/Curiosità : Una sigla per i buoni vini

IGT sta per "Indicazione Geografica Tipica" ed è un'acronimo utilizzato per designare i vini di alta qualità in Italia. Questa denominazione certifica l'origine geografica di un vino, ma offre più flessibilità rispetto alle rigorose regole delle denominazioni DOC e DOCG. IGT riflette la ricchezza della terra e il lavoro appassionato dei vignaioli, combinando tradizione e innovazione. I vini IGT rappresentano l'autenticità delle diverse regioni italiane, catturando l'essenza dei terroir unici. Questa sigla simboleggia la versatilità enologica italiana, consentendo ai produttori di sperimentare e creare vini distintivi, spesso con etichette moderne e audaci, che affascinano gli amanti del vino in tutto il mondo.

Altre risposte alla domanda : Una sigla per i buoni vini : sigla; buoni; vini; sigla da Polizia scientifica; È l organo che guida una società per azioni sigla ; sigla dei treni Euronight; La sigla della Lituania; Una sigla per Gesù; La compianta giornalista Tornabuoni ; Caratterizza i buoni terreni; Inabili buoni a nulla; Li colpiscono i buoni tiratori; I BTP senza buoni ; Come l atto contro una divini tà o un suo precetto; Il Greco tra i vini bianchi campani; Guardiano di ovini ; Vínaio senza vini ; Non apprezzano i vini ;

Cerca altre Definizioni