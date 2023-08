Si trattiene per paura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si trattiene per paura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : FIATO - RESPIRO

Significato/Curiosita : Si trattiene per paura

Altre risposte alla domanda : Si trattiene per paura : trattiene; paura; La condizione di chi trattiene il fiato; trattiene sporcizia al passare dell aria; trattiene le acque; La percentuale che il cambiavalute trattiene ; trattiene il liquido che vi viene versato - antitesi; Un noto proverbio: male non fare paura ; L autore delle musiche del film Io non ho paura ; Una lettera che incute paura ; Si fanno per mettere paura ; Lo è il fiume che fa paura ;

